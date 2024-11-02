На Android-смартфоны начали подсаживать троян для перехвата звонков в банк

FakeCall предлагается в виде установочного APK-файла, при установке регистрируется в ОС в качестве обработчика голосовых вызовов, что и позволяет вредоносу перехватывать звонки в банк. Троян маскируется под легитимные банковские приложения, показывает настоящий номер телефона организации, однако пользователь на самом деле дозванивается до мошенников.

Новая версия умеет обходить антивирус, записывать происходящее на экране телефона, создавать скриншоты, разблокировать и деактивировать автоблокировку устройства, а также извлекать изображения и миниатюры из хранилища смартфона.