На Android восстановить доступ к утерянному гаджету можно будет по номеру телефона

Теперь Google Messages будет автоматически блокировать переход по подозрительным ссылкам: при попытке перейти по такой ссылке появляется предупреждение. Чтобы снять блокировку, необходимо отметить сообщение как «не спам».

Инструмент проверки ключей Key Verifier добавит дополнительный уровень защиты от мошенников, которые представляются родными или знакомыми в сообщениях Google. Адресаты сообщений смогут подтвердить личность отправителя с помощью QR-кода или сопоставив номер телефона с адресной книгой.

Функция входа с помощью мобильного номера Sign In with Mobile Number упростит доступ к учётной записи с новых устройств при потере или краже старого. При входе система автоматически находит связанные учётные записи, а пользователи могут подтвердить свою личность с помощью старого кода разблокировки, и пароль не потребуется. После успешного входа пользователи могут найти потерянное устройство через Find Hub. Эта функция недавно запущена и скоро будет доступна всем пользователям.