На «Авито» появится возможность переключаться между разными аккаунтами без смены логина и пароля

Аналитики «Авито» сообщили, что порядка 3 млн пользователей сервиса хотели бы иметь разные профили для личных и профессиональных задач. Поэтому платформа добавила такую возможность.

Связать межу собой можно будет до семи профессиональных и один личный профиль. Каких-либо специальных уведомлений, в какой именно профиль пользователь зашёл, не предусмотрено. Достаточно будет пройти верификацию и подтвердить свою личность документами в одном профиле, чтобы без изменения номера телефона и пароля пользоваться всеми остальными аккаунтами. При очередном входе на ресурс пользователь будет попадать в тот профиль, в котором был активен в последний раз.

Для связывания профилей нужно перейти в раздел «Мои профили», нажать на «+»,затем можно присоединить уже существующий аккаунт или же сразу создать новый.

Отмечается, что аккаунты будут автоматически связаны и отображаться списком в верхней строчке меню личного кабинета в приложении или в выпадающем меню на сайте.