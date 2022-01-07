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На Facebook подали в суд за причастность к убийству

Но не все так просто
Сестра Дэйва Патрика Андервуда, федерального охранника, убитого в результате стрельбы на дороге в 2020 году, подала иск против компании Meta, которая владеет Facebook. Иск требует привлечь компанию к ответственности за то, что она связала двух мужчин, обвиняемых в заговоре с целью убийства, и предоставила им место в сети для планирования нападения.
На Facebook подали в суд за причастность к убийству

Андервуд был застрелен возле федерального здания в Окленде, штат Калифорния, в мае 2020 года. Двое мужчин, обвиняемых по этому делу, были связаны с антиправительственным движением "boogaloo".

Стрельба стала кульминацией заговора, разработанного и спланированного в Facebook двумя мужчинами, которые были связаны между собой через инфраструктуру групп Facebook и использование алгоритмов, разработанных и предназначенных для увеличения вовлеченности пользователей и, соответственно, прибыли Meta

Часть судебного иска

В иске утверждается, что эти двое мужчин никогда бы не встретились, если бы не рекомендации Facebook, которые подтолкнули их обоих вступить в группы.

Представитель Meta в заявлении для The New York Times сказал, что “претензии не имеют под собой законных оснований", и указал на работу компании по запрету "милитаризованных общественных движений”.

Источник: EnGadget
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