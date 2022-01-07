На Facebook подали в суд за причастность к убийству

На Facebook подали в суд за причастность к убийствуНо не все так просто
Андервуд был застрелен возле федерального здания в Окленде, штат Калифорния, в мае 2020 года. Двое мужчин, обвиняемых по этому делу, были связаны с антиправительственным движением "boogaloo".
Стрельба стала кульминацией заговора, разработанного и спланированного в Facebook двумя мужчинами, которые были связаны между собой через инфраструктуру групп Facebook и использование алгоритмов, разработанных и предназначенных для увеличения вовлеченности пользователей и, соответственно, прибыли Meta
В иске утверждается, что эти двое мужчин никогда бы не встретились, если бы не рекомендации Facebook, которые подтолкнули их обоих вступить в группы.
Представитель Meta в заявлении для The New York Times сказал, что “претензии не имеют под собой законных оснований", и указал на работу компании по запрету "милитаризованных общественных движений”.