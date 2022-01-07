На Facebook подали в суд за причастность к убийству

В иске утверждается, что эти двое мужчин никогда бы не встретились, если бы не рекомендации Facebook, которые подтолкнули их обоих вступить в группы.

Представитель Meta в заявлении для The New York Times сказал, что “претензии не имеют под собой законных оснований", и указал на работу компании по запрету "милитаризованных общественных движений”.