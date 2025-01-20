На фоне бана TikTok в США Илон Маск задумался о возрождении легендарного видеосервиса Vine

Опубликовано 20 января 2025, 16:001 мин.
На фоне бана TikTok в США Илон Маск задумался о возрождении легендарного видеосервиса VineНеужели до них дошло?
После закрытия TikTok в США, Илон Маск вновь заговорил о возможности возрождения сервиса коротких видео Vine.
© Vine / Twitter
Владелец соцсети X.com подтвердил, что рассматривает этот шаг, подчеркнув его актуальность в свете сложившейся ситуации.
Vine был запущен в 2013 году и стал популярной платформой для создания 6-секундных видео. На пике популярности сервис собрал 200 млн активных пользователей по всему миру, но был закрыт в 2017 году по решению тогдашнего руководства Twitter.
Маск вернулся к идее возрождения Vine в 2022 году, после покупки Twitter. В апреле 2024 года он провел опрос среди пользователей X.com, в котором 70% проголосовали за возвращение платформы.
Отметим, что на момент написания материала, Трамп разблокировал китайскую соцсеть в США.