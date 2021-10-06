На фоне сбоя Facebook пользователи стали чаще регистрироваться в Viber и Telegram

Как передаёт агентство Bloomberg, представители Viber заявили о том, что количество регистраций по всему за сутки выросло в 5 раз, в 2 раза — число звонков и на 75% пользователи мессенджера стали писать больше сообщений.

Директор по глобальному развитию Rakuten Viber Анна Знаменская подчеркнула, что пользователи должны быть подготовлены к подобным ситуациям и иметь различные, альтернативные, приложения для связи. Также она отметила, что компания была готова к такому развитию событий. «Мы прекрасно понимаем, как критически важно оставаться на связи в таких ситуациях, и как независимая компания уделяем большое внимание безопасности и стабильности приложения. Наша команда работает над тем, чтобы сервис работал стабильно во время таких высоких нагрузок», — отметила Знаменская.

Как отмечается, ещё одним популярным мессенджером во время сбоя Facebook стал Telegram. Количество его скачиваний выросло за сутки на 143%. По крайней мере на этот момент Telegram стал самым скачиваемым мессенджером в США. А его аудитория по всему миру на данный момент насчитывает 50 млн пользователей.