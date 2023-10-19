На Госуслугах появилась новая функция

На Госуслугах появилась новая функцияКоторая вполне может стать очень популярной
На портале Госуслуг появилась новая функция, позволяющая гражданам записаться к нотариусу.
Теперь, не выходя из дома, можно выбрать удобное время для визита и определиться с одной из 50 предлагаемых нотариальных услуг.
Дополнительное удобство заключается в возможности заранее отправить электронные копии необходимых документов, что позволит нотариусу подготовиться к приёму.
Большинство региональных нотариусов уже присоединились к свежему проекту, и, как ожидается, оставшиеся присоединятся в ближайшем будущем. Несмотря на то, что услуга записи на Госуслугах является бесплатной, оплата нотариальных услуг производится на месте в соответствии с установленными тарифами.
Стоит отметить, что жители Москвы и Подмосковья смогут воспользоваться данной функцией лишь к концу года, но сейчас уже могут записаться к специалисту через региональные порталы.