На «Госуслугах» теперь можно посмотреть купленные билеты на поезд

Портал «Госуслуги» стал показывать купленные по российскому паспорту железнодорожные билеты, следует из описания к обновлению приложения.

Найти их можно в разделе Документы/QR-коды документов. Билет появится там автоматически, если он оформлен по паспорту РФ. При этом не важно, каким способом куплен билет — в кассе или онлайн, отмечают разработчики. Они указывают, что теперь пассажиру не надо запоминать номер поезда или вагона.

Отображаться будут билеты, купленные на имя человека, а также на детей до 5 лет на одно место с ним. Билеты на детей, которым оформляется отдельное место, можно увидеть только на сайте или в приложении, где человек покупал билеты, или на электронной почте.

Ранее стало известно, что с 2024 года для посадки на поезд можно будет использовать биометрические данные — голос и лицо.