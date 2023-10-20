На «Госуслуги» больше не получится зайти без двухфакторной аутентификации

Программа поэтапного перехода к обязательной двухфакторной аутентификации была запущена 1 марта 2023 года. 1 октября вышло распоряжение, обязывающее применять двухфакторную аутентификацию новых пользователей «Госуслуг» и тех, кто восстановил учётную запись. Теперь, согласно постановлению правительства, этот способ входа обязателен для всех пользователей.

В качестве дополнительного подтверждения входа можно использовать код из смс или специального приложения для работы с одноразовыми кодами либо биометрию, но только если пользователь по собственному желанию предоставил эти данные и дал согласие на их обраблотку и использование.