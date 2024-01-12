На HP подали в суд за блокировку сторонних чернил в картриджах

20:15, 12 января 2024
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На HP подали в суд за блокировку сторонних чернил в картриджахПри использовании таких расходников выводится системная ошибка принтера
На производителя компьютеров и расходников, HP, подали иск в Окружной суд США в Северном округе штата Иллинойс. Истцы требуют компенсацию в размере $5 млн за нарушение их потребительских прав в связи с запретом на принтерах HP сторонних картриджей.
В иске утверждается, что после выхода обновления для принтеров HP, при попытке установить сторонний, но подходящий по характеристикам картридж, система выдаёт ошибку и блокирует дальнейшую работу. А если установить оригинальный расходник, ошибка тут же исчезает.
По этой причине истцы обвиняют HP в попытке создания монополии на рынке расходных элементов для оргтехники. К тому же на фоне приходящего производитель повысил цены на свои картриджи до $100.
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