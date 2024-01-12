На HP подали в суд за блокировку сторонних чернил в картриджах

В иске утверждается, что после выхода обновления для принтеров HP, при попытке установить сторонний, но подходящий по характеристикам картридж, система выдаёт ошибку и блокирует дальнейшую работу. А если установить оригинальный расходник, ошибка тут же исчезает.

По этой причине истцы обвиняют HP в попытке создания монополии на рынке расходных элементов для оргтехники. К тому же на фоне приходящего производитель повысил цены на свои картриджи до $100.