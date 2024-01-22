На iPhone вышел легендарный плеер Winamp

После долгого перерыва в разработке и внутреннего тестирования, официальная версия приложения Winamp все же была выпущена в App Store.

На данный момент в магазине приложений всего несколько отзывов о новинке, и пока нет информации о предстоящих обновлениях.

Winamp, разработанный компанией Nullsoft, изначально планировалось выпустить для Android в конце 2010 года, но разработка была приостановлена по различным причинам.

Теперь же, спустя годы, Winamp возвращается, предлагая пользователям доступ к их локальной музыкальной библиотеке и трекам из Winamp Fanzone, а также поддержку социальных функций Fanzone.

Новая версия Winamp Player объединяет в себе лучшее из мира стриминговых сервисов, подкастов, радиостанций, аудиокниг и скачанной музыки.