На iPhone вышло первое приложение для просмотра порно. Но есть нюанс

Hot Tub стало доступно в альтернативном магазине приложений AltStore PAL.

Стоит отметить, что Apple традиционно запрещает порнографический контент в App Store, ссылаясь на «моральную ответственность», о которой еще Стив Джобс говорил в 2010 году.

Однако из-за нового закона ЕС о цифровых рынках компания вынуждена разрешить установку сторонних магазинов, что и позволило Hot Tub появиться на iPhone.

В Apple заявили, что не поддерживают это приложение и обеспокоены вопросами безопасности, особенно для детей. Однако новые европейские правила заставили компанию согласиться с распространением через сторонние платформы.

Напомним, что AltStore PAL был запущен в 2024 году и уже включает игровые эмуляторы, торрент-клиенты и другие программы, ранее запрещенные Apple.