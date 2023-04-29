На каких смартфонах с 1 мая перестанут работать приложения Wildberries и Ozon

Wildberries прекратит работу на Android-устройствах тех пользователей, которые не обновили приложение до последней версии. Отдельно сообщается об айфонах. На iPhone 6 и более старых моделях, а также на iOS 13 и старее, приложение Wildberries тоже работать с 1 мая не будет.

Аналогично обстоит ситуация и с приложением Ozon. На iOS 12.5 и старее приложение станет недоступно также с 1 мая.

При этом у пользователей остаётся возможность приобретать товары на сайтах этих интернет-магазинов.