На каких смартфонах с 1 мая перестанут работать приложения Wildberries и Ozon

16:08, 29 апреля 2023
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На каких смартфонах с 1 мая перестанут работать приложения Wildberries и OzonСервисы предупредили пользователей
Стало известно, на каких смартфонах с 1 мая больше не будут работать приложения интернет-магазинов Wildberries и Ozon.
Wildberries прекратит работу на Android-устройствах тех пользователей, которые не обновили приложение до последней версии. Отдельно сообщается об айфонах. На iPhone 6 и более старых моделях, а также на iOS 13 и старее, приложение Wildberries тоже работать с 1 мая не будет.
Аналогично обстоит ситуация и с приложением Ozon. На iOS 12.5 и старее приложение станет недоступно также с 1 мая.
При этом у пользователей остаётся возможность приобретать товары на сайтах этих интернет-магазинов.
Источник:Primpress
Автор:Андрей КадуковТеги:
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