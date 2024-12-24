На каких версиях Android перестанет работать WhatsApp с 1 января 2025 года

Это решение затронет смартфоны, выпущенные более 10 лет назад, включая популярные модели Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Motorola Moto G (1-го поколения), HTC One X, LG Nexus 4 и Sony Xperia Z.

Разработчики объясняют прекращение поддержки необходимостью внедрения новых функций, включая ИИ-технологии, которые требуют более современного оборудования.

Устройства на Android KitKat уже не способны обеспечивать стабильную работу мессенджера с его обновлёнными возможностями.

Пользователям старых смартфонов рекомендуется заранее перенести данные WhatsApp на более современные устройства. В противном случае после 1 января 2025 года доступ к чатам и медиафайлам будет утерян.