На Мегамаркете появились слитки золота

Опубликовано 17 апреля 2024, 06:42
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На Мегамаркете появились слитки золотаНеобычное пополнение
В интернет-магазине Мегамаркет теперь можно купить сувенирные слитки из золота 999 пробы. Вес слитков варьируется от 5 до 15 грамм, а коллекция насчитывает 160 экземпляров.
«Подарочные слитки созданы вручную из желтого золота», — сообщает компания. «Это необычный подарок как для родственников или друзей, так и для бизнес-партнеров».
Купить слиток можно, оформив обычный заказ на сайте Мегамаркета с выбором доставки или самовывоза. Возврат возможен в течение 7 дней при сохранении бирки, пломбы и упаковки.
Напомним, что 12 апреля цена золота на торгах впервые в истории превысила $2400 за тройскую унцию.
Эксперты прогнозируют, что рост стоимости этого драгоценного металла продолжится до конца года.