На Мегамаркете появились слитки золота

«Подарочные слитки созданы вручную из желтого золота», — сообщает компания. «Это необычный подарок как для родственников или друзей, так и для бизнес-партнеров».

Купить слиток можно, оформив обычный заказ на сайте Мегамаркета с выбором доставки или самовывоза. Возврат возможен в течение 7 дней при сохранении бирки, пломбы и упаковки.

Напомним, что 12 апреля цена золота на торгах впервые в истории превысила $2400 за тройскую унцию.

Эксперты прогнозируют, что рост стоимости этого драгоценного металла продолжится до конца года.