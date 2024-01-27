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Приложения
Опубликовано 27 января 2024, 00:38
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На отечественной смартфонной системе Аврора появились приложения банков РФ

Например, ВТБ
Российские банки активно адаптируют свои мобильные приложения для работы на отечественной операционной системе «Аврора». Прототип такого приложения уже разработан в ВТБ, где будет тестироваться до июня 2024 года. Планы на запуск приложения для ОС также объявлены в «ДОМ.РФ», где первоначально оно будет использоваться для корпоративных нужд сотрудников.

Операционная система «Аврора» выгодно отличается тем, что является санкционно-независимой, что делает ее привлекательной для банков. Россия активно движется в сторону технологического суверенитета, и использование отечественных устройств и программного обеспечения становится все более приоритетным. В контексте этого тренда банки адаптируют свои услуги под местные технологические платформы.

Эксперты отмечают, что особенно высокий интерес к «Авроре» проявляют государственные компании и ведомства, учитывая ее высокие стандарты безопасности. Банковские приложения на этой операционной системе будут востребованы не только корпоративными пользователями, но и обычными клиентами.

Сейчас устройствами на «Авроре» в основном пользуются в компаниях как с секретным, так и несекретным делопроизводством. Поэтому и приложения для этой ОС — это утилиты не для пользователей-физлиц, а так называемые b2b-приложения для удобных взаиморасчетов и взаимодействия заказчиков с подрядчиками в тех или иных услугах. Архитектурно такие приложения для юрлиц и для физлиц похожи между собой. Поэтому релиз такого банковского софта — еще один шаг в сторону «обычных» пользователей этой ОС.

Евгений Харитонов
главный редактор Ferra.ru

Заказ по применению отечественных операционных систем также поддерживается решением президента России, согласно которому российские государственные компании обязаны перейти на отечественное программное обеспечение к январю 2025 года.

Источник:Известия
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ОС
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#технологии
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#разработка
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#банк
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#приложение