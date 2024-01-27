На отечественной смартфонной системе Аврора появились приложения банков РФ

Операционная система «Аврора» выгодно отличается тем, что является санкционно-независимой, что делает ее привлекательной для банков. Россия активно движется в сторону технологического суверенитета, и использование отечественных устройств и программного обеспечения становится все более приоритетным. В контексте этого тренда банки адаптируют свои услуги под местные технологические платформы.

Эксперты отмечают, что особенно высокий интерес к «Авроре» проявляют государственные компании и ведомства, учитывая ее высокие стандарты безопасности. Банковские приложения на этой операционной системе будут востребованы не только корпоративными пользователями, но и обычными клиентами.