На отечественной смартфонной системе Аврора появились приложения банков РФ

На отечественной смартфонной системе Аврора появились приложения банков РФНапример, ВТБ
Операционная система «Аврора» выгодно отличается тем, что является санкционно-независимой, что делает ее привлекательной для банков. Россия активно движется в сторону технологического суверенитета, и использование отечественных устройств и программного обеспечения становится все более приоритетным. В контексте этого тренда банки адаптируют свои услуги под местные технологические платформы.
Эксперты отмечают, что особенно высокий интерес к «Авроре» проявляют государственные компании и ведомства, учитывая ее высокие стандарты безопасности. Банковские приложения на этой операционной системе будут востребованы не только корпоративными пользователями, но и обычными клиентами.
Сейчас устройствами на «Авроре» в основном пользуются в компаниях как с секретным, так и несекретным делопроизводством. Поэтому и приложения для этой ОС — это утилиты не для пользователей-физлиц, а так называемые b2b-приложения для удобных взаиморасчетов и взаимодействия заказчиков с подрядчиками в тех или иных услугах. Архитектурно такие приложения для юрлиц и для физлиц похожи между собой. Поэтому релиз такого банковского софта — еще один шаг в сторону «обычных» пользователей этой ОС.
Заказ по применению отечественных операционных систем также поддерживается решением президента России, согласно которому российские государственные компании обязаны перейти на отечественное программное обеспечение к январю 2025 года.