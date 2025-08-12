На порносайтах появилась «инфекция»: компьютеры становятся кликерами

В данном случае хакеры заставляют ПК пользователей проставлять лайки на своих страницах в *Facebook. Как объясняет портал Anti-Malware, когда пользователь кликает по такой .svg-картинке, браузер выполняет JavaScript, который как раз и ставит лайк в Facebook.

Этот код сначала загружает ещё один запутанный код, а затем запускает вредоносную программу. Программа автоматически лайкает целевые страницы без ведома жертвы.

Такие сайты обычно работают на платформе WordPress. Отмечается, что Facebook иногда блокирует эти страницы, но владельцы подобных ресурсов быстро создают новые аккаунты и возвращаются на свои площадки.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.