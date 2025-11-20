На случай сбоя: Microsoft представила облачное восстановление Windows 11

Эти функции нужны для сокращения времени простоя после крупного сбоя в работе Windows в 2024 году. Оба инструмента являются частью программы Windows Resilience Initiative, которая направлена на предотвращение сбоев и управление ими.

PITR позволяет пользователям быстро вернуть систему в предыдущее состояние за считанные минуты, восстанавливая операционную систему, приложения, настройки и файлы без сложных процедур. Метод подходит как для отдельных пользователей, так и для IT-специалистов, управляющих несколькими устройствами.

А облачная функция Cloud Rebuild предназначена для систем, подвергшихся серьёзной угрозе, в которых традиционные методы восстановления не работают. Эта методика инициирует переустановку Windows 11 в облаке, включая драйверы. Затем Intune — облачный сервис управления конечными точками от Microsoft — автоматически восстанавливает данные, приложения и настройки с помощью Windows Autopilot, Windows Backup и OneDrive. Intune также будет выполнять функции платформы централизованного управления этими инструментами.

Ожидается, что предварительные версии PITR и Cloud Rebuild будут выпущены в первой половине 2026 года.