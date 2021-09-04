На смартфонах с «чистым» Android перестали срабатывать будильники

Как отмечают пользователи соцсети Reddit, в которой началась волна негодования по поводу происходящего, приложение может как просто не сработать, так и полностью стереть все напоминания и будильники. Отмечается, что больше всего пользователей, кто столкнулся с багом приложения, пользуются гаджетами линеек Pixel, Oppo и OnePlus. И, судя по всему, проблема касается фирменного приложения «Часы» от Google, которое в первозданном виде чаще всего встречается в смартфонах, у которых нет доработанных производителем оболочек Android.

Некоторые пользователи заметили связь между режимом «Не беспокоить» и пропущенными сигналами будильника. Оказалось, что нужно оставлять включённым звук на устройстве. К тому же на функциональность будильника, как оказалось, влияет приложение Spotify – с него в будильник можно добавлять мелодии. И если убрать текущую мелодию из будильника и поставить любую другую, приложение снова начнёт работать корректно. Какое именно количество пользователей столкнулись с этой проблемой, не уточняется.