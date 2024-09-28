На смартфонах Xiaomi появится технология для интеграции с Windows

Приложение Link to Windows предоставляет различные возможности для работы с устройствами, включая синхронизацию буфера обмена и потоковую передачу приложений. Ранее эта технология не была предустановлена на телефонах Xiaomi, однако теперь компания планирует интегрировать это приложение в свою операционную систему HyperOS.

Как сообщает портал Android Authority, Link to Windows обеспечивает подлинно интегрированный опыт работы с ПК на новых флагманах. «Это очередной шаг компании Microsoft, чтобы убедить пользователей Android-телефонов покупать или использовать их с устройствами Windows. Xiaomi является одним из крупнейших производителей смартфонов, а в прошлом году временно сместила Apple с первого места по продажам в мире», — отмечает портал.