На Twitch стримеры смогут общаться со своей аудиторией с помощью сторис

Но функция доступна только партнёрам платформы и активным стримерам, которые провели хотя бы одну трансляцию длительностью не менее 45 минут за последние 30 дней. При этом истории исчезают через 48 часов после публикации.

Такая механика работы Stories выбрана для того, чтобы пользователи получали только качественный контент и не злоупотребляли новыми возможностями.