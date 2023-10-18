На Twitch стримеры смогут общаться со своей аудиторией с помощью сторис

11:57, 18 октября 2023
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На Twitch стримеры смогут общаться со своей аудиторией с помощью сторисНо функция доступна не всем
Стриминговый сервис Twitch анонсировал запуск функции Stories — фото-, видео- и текстовых историй. По мнению разработчиков, новая функция позволит стримерам более близко общаться с аудиторией.
Но функция доступна только партнёрам платформы и активным стримерам, которые провели хотя бы одну трансляцию длительностью не менее 45 минут за последние 30 дней. При этом истории исчезают через 48 часов после публикации.
Такая механика работы Stories выбрана для того, чтобы пользователи получали только качественный контент и не злоупотребляли новыми возможностями.