На Vision Pro появятся виртуальные магазины для онлайн-тестирования iPhone и Mac

Пользователь Vision Pro сможет непосредственно в гарнитуре проверить работу камеры, различных функций устройств, меняя компоненты по своему усмотрению. Компьютеры можно будет размещать в смешанной реальности в любой конфигурации и проверять производительность устройств.

Таким образом Apple хочет внедрить новую культуру онлайн-магазинов и расширить возможности и смысл использования Vision Pro. Принцип работы таких магазинов примерно такой же, как и в случае появления «живой природы в вашей гостиной» с помощью гарнитуры.

Исследования в этом направлении вендор ведёт достаточно давно. Первый отчёт был опубликован в феврале 2024 года под названием «Apple подала заявку на свой третий патент, касающийся покупок в виртуальном магазине Apple Store для Vision Pro, iPad и Mac». А на днях Apple разметила сразу четыре патента.