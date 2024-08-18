Приложения
Опубликовано 18 августа 2024, 18:45
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На Vision Pro появятся виртуальные магазины для онлайн-тестирования iPhone и Mac

Оценить устройства можно будет, просто надев гарнитуру
Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало сразу четыре новые заявки Apple, касающиеся виртуальных магазинов для гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. В таких магазинах пользователь сможет визуально оценить и проверить в работе iPhone, iPad и Mac.
На Vision Pro появятся виртуальные магазины для онлайн-тестирования iPhone и Mac
© Patentlyapple.com

Пользователь Vision Pro сможет непосредственно в гарнитуре проверить работу камеры, различных функций устройств, меняя компоненты по своему усмотрению. Компьютеры можно будет размещать в смешанной реальности в любой конфигурации и проверять производительность устройств.

Таким образом Apple хочет внедрить новую культуру онлайн-магазинов и расширить возможности и смысл использования Vision Pro. Принцип работы таких магазинов примерно такой же, как и в случае появления «живой природы в вашей гостиной» с помощью гарнитуры.

Исследования в этом направлении вендор ведёт достаточно давно. Первый отчёт был опубликован в феврале 2024 года под названием «Apple подала заявку на свой третий патент, касающийся покупок в виртуальном магазине Apple Store для Vision Pro, iPad и Mac». А на днях Apple разметила сразу четыре патента.