На WhatsApp можно будет пользоваться несколькими учётными записями одновременно

Новые учётные записи останутся привязанными к приложению WhatsApp, пользоваться ими можно будет одновременно и не входить каждый раз заново. Чтобы добавить новую учётную запись в приложение, нужно нажать на значок стрелки возле кнопки QR-кода. Переключаться между аккаунтами нужно будет из этого же меню.

«Это невероятно полезная функция для тех, кто имеет более одной учётной записи WhatsApp и в настоящее время использует два устройства для работы на них», — сказано в сообщении разработчиков.