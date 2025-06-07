Опубликовано 07 июня 2025, 20:151 мин.
На Windows 11 появилась функция дублирования экрана Android из меню «Пуск»С iPhone такое пока не получится
Microsoft начала реализацию давно обещанной функции — более глубокой интеграции с Android и iPhone. Появилась новая возможность — дублирование экрана Android из меню «Пуск».
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Новое обновление безопасности включает панель Phone Link в правой части меню «Пуск», где можно просматривать уведомления и сообщения, а также передавать файлы между ПК и мобильным устройством. Теперь из меню «Пуск» можно совместно использовать экран Android-телефона, но требуется предварительное соединение через приложение Phone Link. С iPhone так сделать пока не получится.
Функция тестировалась на телефонах Samsung и показала стабильную работу Phone Link, и лёгкость использования функции сразу из меню «Пуск».