На Windows 11 появилась функция дублирования экрана Android из меню «Пуск»

Новое обновление безопасности включает панель Phone Link в правой части меню «Пуск», где можно просматривать уведомления и сообщения, а также передавать файлы между ПК и мобильным устройством. Теперь из меню «Пуск» можно совместно использовать экран Android-телефона, но требуется предварительное соединение через приложение Phone Link. С iPhone так сделать пока не получится.

Функция тестировалась на телефонах Samsung и показала стабильную работу Phone Link, и лёгкость использования функции сразу из меню «Пуск».