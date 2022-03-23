На Яндекс.Еду подадут в суд за утечку базы данных с адресами и именами клиентов

Руководитель проекта Дамир Гайнутдинов пригласил всех, чьи данные оказались в открытом доступе, подать обращение и выдать доверенность адвокату для действия в суде от имени пострадавших. По словам Гайнутдинова, уже собрано 300 обращений.

«Утечка была и люди вправе ожидать от «Яндекса» более подробных объяснений причин утечки, её последствий, а также тех мер, которые компания намерена предпринять для восстановления прав клиентов и предупреждения подобных инцидентов в будущем», — отметил Гайнутдинов.

При этом в «Яндексе» подтвердили, что 1 марта утечка клиентских данных была, но опровергли слухи о новой утечке.