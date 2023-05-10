На зависть Adobe: Apple представила полноценный видеоредактор для iPad. Но есть нюанс

Первоначально программа была разработана для работы на компьютерах Mac на базе процессоров Intel. Но затем компания адаптировала её для чипов M1 и новее, что сделало возможным релиз софта на iPad.

Правда, поддерживает софт именно те планшеты, которые основаны на чипах M-серии.