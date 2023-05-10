На зависть Adobe: Apple представила полноценный видеоредактор для iPad. Но есть нюанс

06:25, 10 мая 2023
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На зависть Adobe: Apple представила полноценный видеоредактор для iPad. Но есть нюансУзнаваемый интерфейс удалось сохранить
Apple объявила о выпуске iPad-версии своего профессионального приложения для работы с видео — Final Cut Pro.
Первоначально программа была разработана для работы на компьютерах Mac на базе процессоров Intel. Но затем компания адаптировала её для чипов M1 и новее, что сделало возможным релиз софта на iPad.
Правда, поддерживает софт именно те планшеты, которые основаны на чипах M-серии.
При этом новая версия редактора получила поддержку сенсорного управления. Apple представила новый контроллер-колесо в качестве центрального элемента приложения. В то же время интерфейс программы остался прежним и узнаваемым.
Релиз Final Cut Pro в версии для iPad намечен уже на 23 мая 2023 года.