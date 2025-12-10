Приложения
Набравший известность троян ClayRat научился уклоняться от удаления

Подделывая системные процессы
Исследователи из ИБ-компании Zimperium обнаружили обновлённую версию уже набравшего популярность в хакерской среде Android-трояна ClayRat с расширенными возможностями. Теперь зловред не только собирает информацию, но и активно препятствует удалению.
Новая версия использует функции Android для помощи людям с ограниченными возможностями, что позволяет приложению внедрять кейлоггер, красть пароли и автоматически снимать блокировку экрана. Если пользователь пытается удалить троян, ClayRat блокирует действия, имитируя системные нажатия, и накладывает фальшивые оверлеи — методы управления памятью устройства.

Злоумышленники распространяют троян через известные сервисы, включая мессенджеры, маскируясь под видеоплатформы и региональные приложения. После установки ClayRat контролирует смартфон, записывает экран, перехватывает уведомления и подменяет их для кражи одноразовых кодов, и даже может внедряться в переписку.

Эксперты предупреждает, что обновлённый ClayRat представляет крайне серьёзную угрозу, которая очень быстро развивается.

Источник:Anti-Malware
Автор:Андрей Кадуков
