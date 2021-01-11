Началась бесплатная раздача 3 игр для Android-смартфонов

Первая игра — это Superhero Fruit 2 Premium: Robot Fighting. Она представляет из себя аркадный экшен с крутыми боевыми роботами. Причём игроку в ней предлагается сражаться с монстрами, параллельно защищая свою базу от нападения врагов. Если обычно Superhero Fruit 2 продаётся за 25 рублей, то сейчас её можно скачать совершенно бесплатно.

Ещё одна игра, которую можно скачать без финансовых вливаний — это Grow Spaceship VIP - Galaxy Battle. Она по своей структуре отсылает в далёкие времена, когда в сфере компьютерных развлечений господствовали аркады по типу Space Invaders. Но только в представленной игре вам предстоит самому сражаться с врагами при помощи боевого космического корабля. Обычная цена проекта в Google Play составляет 65 рублей.

Ну и третий игровой проект на сегодня — Zombie Avengers:(Dreamsky)Stickman War Z. Исходя из его названия, можно понять, что основой для игры послужила тематика выживания во времена зомби-апокалипсиса. Вам предстоит выбрать героя, за которого вы и будете уничтожать армию оживших мертвецов. И да, обычно игру можно купить за 15 рублей.