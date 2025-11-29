Приложения
Опубликовано 29 ноября 2025, 23:36
1 мин.

Началось обновление Phone (2), Phone (2a) и Phone (2a) Plus до Nothing OS 4.0

Появились новые функции
Обновление операционной системы Nothing OS 4.0 на базе Android 16 начало работать на телефонах Nothing Phone (2), Phone (2a) и Phone (2a) Plus. Компания начала развёртывание стабильной версии Nothing OS 4.0 после завершения публичного бета-тестирования; в первую очередь свежую прошивку получил Nothing Phone (3).
© Nothing

Phone (2) получает прошивку B4.0-251119-1654, Phone (2a) — B4.0-251120-1747, Phone (2a) Plus — B4.0-251120-1812. В Nothing OS 4.0 есть несколько новых функций. Теперь можно скрывать приложения как на главном экране, так и в меню приложений. Все скрытые приложения можно найти в разделе «Скрытые значки».

В меню приложений появилась функция управления поиском, которая позволяет выбирать, что будет показываться в результатах. Виджеты погоды, шагомера и экранного времени можно сделать больше или меньше. Большинство быстрых настроек теперь можно делать в формате 2 × 2, а во всплывающем окне можно разместить два значка для быстрого переключения между приложениями. Для улучшения работы приложений добавлена новая настройка, которая ускоряет их запуск.