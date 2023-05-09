Началось тестирование WhatsApp для умных часов Google и Samsung

Началось тестирование WhatsApp для умных часов Google и SamsungПринять участие в нём может каждый
Команда WhatsApp запустила тест своего приложение для умных часов Pixel Watch, Galaxy Watch 5 и других устройств на базе Wear OS 3.
Приложение начинается с простого списка последних контактов, а также включает раздел «Настройки» (для ваших данных и уведомлений безопасности) и опцию «Открыть на телефоне».
В чатах можно просматривать предыдущие сообщения, а для ответа доступны запись голосовых сообщений и системная клавиатура. В групповых чатах прокрутка до конца позволяет увидеть список участников и также предлагает опцию «Открыть на телефоне».
Процесс настройки включает ввод восьмизначного кода с вашего часов на приложение телефона.
Что самое приятное — вы вполне можете зарегистрироваться на участие в бета-тестирование WhatsApp для Wear OS. Убедитесь лишь, что и ваш Android-смартфон, и часы работают на версии 2.23.10.10+.