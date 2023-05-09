Приложения
08:43, 09 мая 2023
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Началось тестирование WhatsApp для умных часов Google и Samsung

Принять участие в нём может каждый

Команда WhatsApp запустила тест своего приложение для умных часов Pixel Watch, Galaxy Watch 5 и других устройств на базе Wear OS 3.

Приложение начинается с простого списка последних контактов, а также включает раздел «Настройки» (для ваших данных и уведомлений безопасности) и опцию «Открыть на телефоне».

В чатах можно просматривать предыдущие сообщения, а для ответа доступны запись голосовых сообщений и системная клавиатура. В групповых чатах прокрутка до конца позволяет увидеть список участников и также предлагает опцию «Открыть на телефоне».

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Фото: 9to5Google

Процесс настройки включает ввод восьмизначного кода с вашего часов на приложение телефона.

Что самое приятное — вы вполне можете зарегистрироваться на участие в бета-тестирование WhatsApp для Wear OS. Убедитесь лишь, что и ваш Android-смартфон, и часы работают на версии 2.23.10.10+.

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