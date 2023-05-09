Началось тестирование WhatsApp для умных часов Google и Samsung

Приложение начинается с простого списка последних контактов, а также включает раздел «Настройки» (для ваших данных и уведомлений безопасности) и опцию «Открыть на телефоне».

В чатах можно просматривать предыдущие сообщения, а для ответа доступны запись голосовых сообщений и системная клавиатура. В групповых чатах прокрутка до конца позволяет увидеть список участников и также предлагает опцию «Открыть на телефоне».