Над ИИ Samsung будет работать бывший разработчик Siri из Apple

Сообщается, что бывший разработчик Siri Мурат Акбачак будет работать над улучшением алгоритмов ИИ в виртуальном помощнике Samsung — Bixby. Samsung хочет улучшения текущего положения дел, поскольку видит своё отставание от конкурентов, таких как Apple. Приход в Samsung Electronics Акбачака должен изменить расклад сил и улучшить положение компании на рынке голосовых помощников, сделав продукт Samsung более «умным».

Bixby был впервые представлен 29 марта 2017 года вместе со смартфонами Galaxy S8 и S8+ и планшетом Galaxy Tab A.