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Наделавшее шума приложение Clubhouse вышло на Android
Не прошло и полгода
Спустя несколько месяцев после нереальной волны интереса, разработчики Clubhouse наконец-то выпустили своё приложение за пределами iOS. Если быть точнее, то наконец-то для скачивания стала доступна Android-версия сервиса.
При этом пока что её могут загрузить лишь пользователи из США. Но, как сообщает 9to5Google, уже в течение двух недель Clubhouse станет доступен пользователям и из Великобритания, Австралия, Ирландия и Новая Зеландия. По крайней мере, об этом говорят свежие утечки.
Напомним, что сервис является ориентированной на голосовое общение платформой. Изначально он появился лишь на iOS, но уже совсем скоро энтузиаст из России портировал его и на Android. Но теперь компания выпустила официальную версию для «зелёного робота».