Наделавшее шума приложение Clubhouse вышло на Android

При этом пока что её могут загрузить лишь пользователи из США. Но, как сообщает 9to5Google, уже в течение двух недель Clubhouse станет доступен пользователям и из Великобритания, Австралия, Ирландия и Новая Зеландия. По крайней мере, об этом говорят свежие утечки.