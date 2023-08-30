Приложения
07:59, 30 августа 2023
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Найден лёгкий способ раскрыть IP-адрес человека с помощью Skype

Для этого даже не нужно заниматься фишингом

Внимание, пользователи Skype: ваш IP-адрес может быть раскрыт, и для этого не нужно даже кликать по подозрительным ссылкам.

Независимый исследователь безопасности, известный как Yossi, обнаружил уязвимость в мобильном приложении Skype, которая позволяет хакерам получить IP-адрес пользователя, просто отправив ему сообщение.

Yossi сообщил о проблеме компании Microsoft, но та в ответ заявила, что уязвимость не требует немедленного решения. Только после того, как ситуацию осветили СМИ, Microsoft пообещала выпустить исправление в предстоящем обновлении.

Данная дыра может представлять серьёзную угрозу для активистов, журналистов и других групп, которые могут стать мишенью для киберпреступников. Она позволяет определить общее физическое местоположение пользователя, что в некоторых случаях может быть критичным.

Эксперты в области безопасности считают, что Microsoft должна принять меры для устранения этой уязвимости как можно скорее. Она может быть использована для физического или цифрового преследования, что делает её крайне опасной.

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