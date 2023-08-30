Найден лёгкий способ раскрыть IP-адрес человека с помощью Skype

Независимый исследователь безопасности, известный как Yossi, обнаружил уязвимость в мобильном приложении Skype, которая позволяет хакерам получить IP-адрес пользователя, просто отправив ему сообщение.

Yossi сообщил о проблеме компании Microsoft, но та в ответ заявила, что уязвимость не требует немедленного решения. Только после того, как ситуацию осветили СМИ, Microsoft пообещала выпустить исправление в предстоящем обновлении.

Данная дыра может представлять серьёзную угрозу для активистов, журналистов и других групп, которые могут стать мишенью для киберпреступников. Она позволяет определить общее физическое местоположение пользователя, что в некоторых случаях может быть критичным.

Эксперты в области безопасности считают, что Microsoft должна принять меры для устранения этой уязвимости как можно скорее. Она может быть использована для физического или цифрового преследования, что делает её крайне опасной.