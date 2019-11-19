Найден способ смотреть "закрытые" профили в Instagram

Но все же стоит оговориться о том, что приложение дает доступ не ко всем закрытым профилям, а лишь к тем, которые есть в его собственной базе. Вот как это работает: вы качаете Ghosty, заходите в него введя данные своего Instagram-аккаунта, после чего приложение копирует имеющуюся у него базу абсолютно всю информацию из вашего профиля, профилей людей, на которых у вас уже есть подписка, и а также тех, на кого подписаны они.

В итоге как раз за счет сбора подобных данных приложение как бы делает “слепок” Instagram, давая пользователям возможность смотреть профили тех людей, доступ к которым у них закрыт. Что интересно, приложение было доступно в Google Play около полугода и только недавно поисковый гигант удалил его оттуда по просьбе Facebook, владеющей Instagram. Но в сети до сих пор есть возможность скачать файл с приложением, так что любой желающий может опробовать его возможности.