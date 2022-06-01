Наконец-то дождались: в WhatsApp появится возможность редактирования отправленных сообщений

И вот, судя по всему, разработчики мессенджера услышали мольбы своих пользователей. Наши коллеги с WABetaInfo опубликовали скриншот свежей бета-версии WhatsApp для Android. На нём можно увидеть, как уже отправленное сообщение можно постфактум отредактировать.

При этом, как заявляют журналисты, прямо сейчас команда мессенджера активно работает над внедрением данной функции для iOS- и ПК-версий сервиса.