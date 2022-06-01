Наконец-то дождались: в WhatsApp появится возможность редактирования отправленных сообщений

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Наконец-то дождались: в WhatsApp появится возможность редактирования отправленных сообщенийЗвучит как сказка
С момента релиза WhatsApp в далёком 2009, функция редактирования сообщения была одной из самых ожидаемых. Нечто подобное можно встретить среди фанатов Twitter.
И вот, судя по всему, разработчики мессенджера услышали мольбы своих пользователей. Наши коллеги с WABetaInfo опубликовали скриншот свежей бета-версии WhatsApp для Android. На нём можно увидеть, как уже отправленное сообщение можно постфактум отредактировать.
При этом, как заявляют журналисты, прямо сейчас команда мессенджера активно работает над внедрением данной функции для iOS- и ПК-версий сервиса.
Напомним, что ранее, в 2017 году, разработчики WhatsApp уже начинали разрабатывать подобный функционал. Правда, тогда такая возможность так и не добралась до релизной стабильной версии приложения.
Судя по серьёзности намерений команды, в этот раз всё будет иначе.