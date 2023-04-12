Наконец-то спустя 30 лет Microsoft сделала удобным снятие скриншотов в Windows

Наконец-то спустя 30 лет Microsoft сделала удобным снятие скриншотов в WindowsИзменив работу кнопки Print Screen
Microsoft выпустила обновление KB5025310 для Windows 11. Участники бета-тестирования заметили изменение работы клавиши Print Screen (PrtScr).
Фото: Gamingdeputy.com
Раньше эта клавиша использовалась для создания и копирования скриншотов в буфер обмена. В тестовой сборке по нажатию кнопки открывается инструмент Snipping Tool, или «Ножницы». То есть скриншот не записывается в буфер обмена и не нужно открывать для его редактирования сторонний инструмент. Редактирование доступно сразу после создания скриншота.
Функция клавиши Print Screen не изменялась 30 лет. При этом ей можно вернуть классический функционал. Для этого следует перейти в «Настройки», затем в раздел «Универсальный доступ», выбрать пункт «Клавиатура» и изменить настройку на классическую.