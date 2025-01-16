Напиши «Y»: мошенники научились обходить защиту от фишинга в Apple iMessage

Опубликовано 16 января 2025, 17:151 мин.
Напиши «Y»: мошенники научились обходить защиту от фишинга в Apple iMessageОбманом заставляют пользователя написать всего одну букву
Портал Bleeping Computer сообщил, что мошенники придумали способ обхода автоматической защиты от фишинга в приложении мгновенного обмена сообщениями Apple iMessage. По умолчанию iMessage удаляет любые ссылки в сообщениях от неизвестных отправителей, однако, как говорится, есть нюанс.
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Мошенники пользуются доверчивостью и невнимательностью потенциальных жертв: для активации ссылок в сообщениях от неизвестных адресату достаточно ответить на сообщение. Для этого злоумышленники маскируются под службы доставки или другие сервисы, и проводят т.н. смишинговые атаки.
В серии атак, о которых идёт речь, хакеры просят жертву отправить ответ с одной буквой — «Y»: для подтверждения или отмены действий в некоторых системах нужно отправлять ответы «Yes» или «No», либо первую букву. Таким образом, мошенник выходит из переписки и заходит в диалог снова с уже активированными фишинговыми ссылками.
Специалисты предупредили о росте таких атак и посоветовали ни при каких обстоятельствах не начинать диалог с неизвестными.