Назван единственный способ защититься от вредоносных картинок — не открывать

Как отметил Ющук, любой мессенджер в этом отношении представляет опасность: мошенники вшивают в картинки вредоносный код, который запускает алгоритмы или тайно устанавливает приложение для слежки или кражи данных с устройства, либо считывает информацию из мессенджера и отправляет все данные своему оператору. При попадании такого зловреда на устройство, защититься от него впоследствии крайне сложно.

Мошенники используют текущие тренды и маскируются под друзей и знакомых, контакты пользователя: предварительно они взламывают кого-то из окружения очередной жертвы и от его лица подсовывают заражённую картинку.

По словам эксперта, единственный способ защититься от этой угрозы — никогда не открывать подобные сообщения. «Если открытка или гифка приходит с совершенно неизвестного адреса, то лучше это просто сразу удалять. Но проблема в том, что достаточно часто это приходит с известного адреса от знакомых вам людей, которых до этого мошенники взломали, и от его имени начали рассылку. Ещё вариант, когда мошенники создают фейковые аккаунты, очень похожие на те, что есть у ваших знакомых. Поэтому совет простой − всё, что пришло от того, кого ты не знаешь, лучше вообще не трогать и просто не глядя удалить. А вот на то, что приходит от знакомых, к сожалению, те, кто откроют, будут попадаться», — подытожил специалист.