Назван лучший антивирус для Windows

Роскачество провело исследование антивирусных программ для операционной системы Windows. Тесты проводились в сотрудничестве с ICRT, Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний.

В 2019 году тройку лидеров попало сразу два продукта румынской компании Bitdefender — программы Internet Security и Antivirus Free Edition заняли первое и третье места. На втором месте оказался антивирус Internet Security словацкой ESET, на четвертом и пятом — Security Deluxe от Norton и Free Antivirus чешской Avast. Роскачество присвоило наименьшие оценки антивирусам Sophos и «Доктор Веб».

Антивирусы для операционной системы MacOS тоже протестировали. Лидером оказался ESET Cyber Security Pro, на второ месте — Internet Security «Лаборатории Касперского». Затем идут антивирусы Bitdefender, G Data и Norton. «Антилидерами» оказались Apple и Avira.