Назван первый мессенджер, который ушел из России из-за новых законов

”Ранее мы поддерживали русскоязычную версию Flock, однако законы требовали размещения серверов на территории России, что было невозможным. Из-за этого мы решили полностью отказаться от русскоязычной версии приложения. Если мы передумаем, то мы обязательно свяжемся с вами”, — говорится в сообщении службы поддержки сервиса в ответ на вопрос о работе его русскоязычной версии.

Напомним, что Flock запустился на территории России еще в марте 2017 года. Тогда, на самом старте, представители компании рассказывали, что по их мнению, разработанный ими сервис должен будет стать более удобным аналогом Slack.