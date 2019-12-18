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Назван первый мессенджер, который ушел из России из-за новых законов
Ждем ухода и других игроков рынка
Российский IT-эксперт и автор Telegram-канала “ЗаТелеком” Михаил Климарев опубликовал сообщение от службы поддержки корпоративного мессенджера Flock, в котором говорится о том, что мессенджер отказался от русскоязычной версии приложения из-за закона о хранении персональных данных россиян на территории страны.
”Ранее мы поддерживали русскоязычную версию Flock, однако законы требовали размещения серверов на территории России, что было невозможным. Из-за этого мы решили полностью отказаться от русскоязычной версии приложения. Если мы передумаем, то мы обязательно свяжемся с вами”, — говорится в сообщении службы поддержки сервиса в ответ на вопрос о работе его русскоязычной версии.
Напомним, что Flock запустился на территории России еще в марте 2017 года. Тогда, на самом старте, представители компании рассказывали, что по их мнению, разработанный ими сервис должен будет стать более удобным аналогом Slack.