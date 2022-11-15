Назван популярный среди хакеров метод шпионажа за пользователями

Это метод zero-click — нулевого клика. Принцип заключается в том, что пользователь может ничего не устанавливать на компьютер или смартфон, достаточно быть подключённым к соответствующему каналу связи либо запустить нужную злоумышленникам веб-страницу.

В итоге хакеры получают доступ к переписке, фото пользователя. Также злоумышленники получают возможность записывать разговоры и видео с камер, собирать геолокацию и платёжные данные.

Единственными средствам и борьбы с такими методами являются файрволлы, антивирусы, механизмы вирусного анализа браузеров. Но при использовании VPN большинство защитных механизмов становятся бессмысленными.

«В арсенале злоумышленников есть множество инструментов. К сожалению, наши телефоны и ноутбуки могут быть уязвимы. Особенно если открывать файлы из ненадёжных источников», — рассказал Костунов.