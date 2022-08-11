Назван старый, но самый популярный среди хакеров вирус

Это модульный, самораспространяющийся и функционально продвинутый троян, предназначенный для кражи банковских данных. Зловред способен не только обходить защиту базовых антивирусов, но и оставаться незамеченным за счёт распространения других вредоносных программ. Кроме того, эксперты постоянно наблюдает, что авторы вируса совершенствует свой продукт.

Согласно отчёту Check Point Research, общая востребованность Emotet, скорее всего, в течение ближайших месяцев снизится на 50%, но он и сейчас влияет на 7% компаний по всему миру.

Второе место в рейтинге занял вирус Formbook — программа-инфостилер, предназначенная для Windows. Зловред собирает учётные данные из различных веб-браузеров, делает снимки экрана, отслеживает и регистрирует нажатия клавиш, при этом может загружать и выполнять файлы в соответствии с приказами управляющего сервера. Этот вирус тоже влияет на мировые компании — 3%.

Далее следует XMRig — вирус с открытым исходным кодом, нацеленный на центральные процессоры ПК. Его используют для майнинга криптовалюты Monero, глобальное влияние этого зловреда составляет 2%.