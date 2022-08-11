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Назван старый, но самый популярный среди хакеров вирус

Это банковский троян Emotet
Компания Check Point Research обнародовала рейтинг самых распространённых среди хакеров вирусов. Первое место занял один из самых старых, но до сих пор самый популярный среди киберпреступников вирус-троян Emotet.
Назван старый, но самый популярный среди хакеров вирус

Это модульный, самораспространяющийся и функционально продвинутый троян, предназначенный для кражи банковских данных. Зловред способен не только обходить защиту базовых антивирусов, но и оставаться незамеченным за счёт распространения других вредоносных программ. Кроме того, эксперты постоянно наблюдает, что авторы вируса совершенствует свой продукт.

Согласно отчёту Check Point Research, общая востребованность Emotet, скорее всего, в течение ближайших месяцев снизится на 50%, но он и сейчас влияет на 7% компаний по всему миру.

Второе место в рейтинге занял вирус Formbook — программа-инфостилер, предназначенная для Windows. Зловред собирает учётные данные из различных веб-браузеров, делает снимки экрана, отслеживает и регистрирует нажатия клавиш, при этом может загружать и выполнять файлы в соответствии с приказами управляющего сервера. Этот вирус тоже влияет на мировые компании — 3%.

Далее следует XMRig — вирус с открытым исходным кодом, нацеленный на центральные процессоры ПК. Его используют для майнинга криптовалюты Monero, глобальное влияние этого зловреда составляет 2%.

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