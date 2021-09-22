Названа главная причина взломов и воровства данных в российских организациях

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Названа главная причина взломов и воровства данных в российских организацияхЭто банальная невнимательность
Аналитическое агентство Bi.Zone провело исследование с целью выяснения причин воровства данных в российских организациях. Как оказалось, сделать это очень просто.
Согласно отчёту исследования, зачастую причина в т.н. цифровых активах – скопленной в облачных хранилищах конфиденциальной информации с общим доступом, в переписке, в файлах, оставшихся на компьютере и т.п. Как правило, хакеры могут легко взломать такие информационные системы организаций. Часто это упущение службы безопасности, потому что все сервисы невозможно охватить при проверке.
Всё это помогает хакерам незаметно входить в рабочие сети и получать доступ к закрытой информации.