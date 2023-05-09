Названа ключевая причина, по которой хакеры всё реже атакуют Россию

Хасбини уточнил, что в целом кибератак реализуется очень много, но целевых, которые ранее проводили крупные и опасные кибергруппировки, — всё меньше. В России принимают различные меры для затруднения вывода денег и конфиденциальной информации при взломе инфраструктуры банков, предприятий и других чувствительных для хакеров целей.

Выводить деньги всё сложнее, поэтому злоумышленники теряют интерес к этому, так как проведение ими атак требует всё большего количества ресурсов и финансовых затрат.