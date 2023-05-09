Названа ключевая причина, по которой хакеры всё реже атакуют Россию

Названа ключевая причина, по которой хакеры всё реже атакуют РоссиюЭто вопрос денег
Руководитель исследовательского центра «Лаборатории Касперского» на Ближнем Востоке, в Турции и Африке Амин Хасбини рассказал о главной причине, по которой киберпреступники всё реже атакуют Россию.
Хасбини уточнил, что в целом кибератак реализуется очень много, но целевых, которые ранее проводили крупные и опасные кибергруппировки, — всё меньше. В России принимают различные меры для затруднения вывода денег и конфиденциальной информации при взломе инфраструктуры банков, предприятий и других чувствительных для хакеров целей.
Выводить деньги всё сложнее, поэтому злоумышленники теряют интерес к этому, так как проведение ими атак требует всё большего количества ресурсов и финансовых затрат.
Мы видим, что в России сейчас очень много целевых кибератак, это сложные и очень дорогие в реализации атаки, но при этом снижается количество атак, которые проводят криминальные группировки — они сократились вдвое по сравнению с прошлым годом. Во многом это связано с тем, что из России очень сложно вывести деньги, преступники теряют интерес, так как не могут на этом заработать.