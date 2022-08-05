Названа реальная популярность Internet Explorer

Согласно статистике, этот «древний» браузер в июле 2022 года установили 0,75% пользователей. Аналитики отметили, что впервые доля Internet Explorer составила менее 1%.

Для сравнения Statcounter привела данные по другим браузерам. Так, на первом месте расположился Google Chrome — 66,19%, на втором, пришедший на смену «Эксплореру» Microsoft Edge, — 10,84%, третье место досталось Safari — 8,94%, на четвёртом оказался Firefox — 8,08% и Opera — 3,06%.

Statcounter привела статистику и для России. На первом месте оказался Chrome — 50,56%, на втором — «Яндекс.Браузер» — 21,11%, на третьем расположилась Opera — 10,94%.