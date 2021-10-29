Названа самая популярная версия Windows среди россиян

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Названа самая популярная версия Windows среди россиянИ самая непопопулярная
Аналитическая компания StatCounter представила отчёт исследования, в ходе которого выяснила, какая операционная система от Microsoft является самой популярной среди россиян.
В среде российских пользователей Microsoft долгое время была популярной Windows XP. Но после того, как вендор перестал её поддерживать, процент использующих её россиян, составил 1,11%. Чуть больше используют Windows 8 — 3,53%, Windows 7 популярна среди 16,68% пользователей. Самой же востребованной среди россиян оказалась Windows 10, она установлена на компьютерах 75,98% пользователей. Она же и самая популярная в мире — 79,84%.
Доля Windows 11 не названа — вероятно, она ниже статистической погрешности. А меньше всего пользователей предпочли Windows Vista — 0,14%.
Источник: StatCounter