Названа самая популярная версия Windows среди россиян

В среде российских пользователей Microsoft долгое время была популярной Windows XP. Но после того, как вендор перестал её поддерживать, процент использующих её россиян, составил 1,11%. Чуть больше используют Windows 8 — 3,53%, Windows 7 популярна среди 16,68% пользователей. Самой же востребованной среди россиян оказалась Windows 10, она установлена на компьютерах 75,98% пользователей. Она же и самая популярная в мире — 79,84%.

Доля Windows 11 не названа — вероятно, она ниже статистической погрешности. А меньше всего пользователей предпочли Windows Vista — 0,14%.