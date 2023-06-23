Названа страна-лидер по просмотру роликов в соцсети TikTok

Пользователи смотрят новости в 29% случаев, развлекательные видео — в 54%. За Кенией следует Таиланд, третье место у Южно-Африканской Республики (ЮАР); причём граждане этой страны в 50% случаев смотрят юмор и развлечения, а в 22% — информационные видео.

Наиболее популярна соцсеть среди молодых людей 18-24 лет. Но независимо от возраста пользователи чаще выбирают видеоролики, дающие позитивные эмоции, а тревожный и негативный контент стараются избегать.