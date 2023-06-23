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17:02, 23 июня 2023
1 мин.

Названа страна-лидер по просмотру роликов в соцсети TikTok

Больше всего пользователей этой соцсети в Кении

Агентство Reuters Institute Digital News опубликовало отчёт исследования, согласно которому в первой половине 2023 года страной-лидером по просмотру соцсети TikTok стала Кения.

Пользователи смотрят новости в 29% случаев, развлекательные видео — в 54%. За Кенией следует Таиланд, третье место у Южно-Африканской Республики (ЮАР); причём граждане этой страны в 50% случаев смотрят юмор и развлечения, а в 22% — информационные видео.

Наиболее популярна соцсеть среди молодых людей 18-24 лет. Но независимо от возраста пользователи чаще выбирают видеоролики, дающие позитивные эмоции, а тревожный и негативный контент стараются избегать.

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