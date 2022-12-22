Названо преимущество российского магазина приложений RuStore по сравнению с Google Play

Как рассказал руководитель АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (ЦКИКТ) Илья Массух, в Google Play при скачивании приложения можно вместо нужного продукта получить на смартфон вирус или некий нелегальный софт. В RuStore это исключено — модерация проходит вручную, а также все приложения проверяются с помощью антивирусной системы «Лаборатории Касперского».

Кроме того, безопасными для пользователей являются и российские корпоративные платформы, с которых скачивают приложения.

По словам директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова, RuStore и подобные российские магазины приложений лишены опасности санкций — когда могут пропасть необходимые программы.