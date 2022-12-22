Названо преимущество российского магазина приложений RuStore по сравнению с Google Play

Названо преимущество российского магазина приложений RuStore по сравнению с Google PlayРоссийские эксперты рассказали о преимуществах отечественных сервисов
Российский магазин приложений RuStore назвали более безопасным по сравнению с Google Play. Российские эксперты объяснили, в чём преимущество российского магазина приложений RuStore по сравнению c Google Play.
Фото: Phonoteka.org
Как рассказал руководитель АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (ЦКИКТ) Илья Массух, в Google Play при скачивании приложения можно вместо нужного продукта получить на смартфон вирус или некий нелегальный софт. В RuStore это исключено — модерация проходит вручную, а также все приложения проверяются с помощью антивирусной системы «Лаборатории Касперского».
Кроме того, безопасными для пользователей являются и российские корпоративные платформы, с которых скачивают приложения.
По словам директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова, RuStore и подобные российские магазины приложений лишены опасности санкций — когда могут пропасть необходимые программы.