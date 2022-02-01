Названо приложение, делающее доступными даже удалённые сообщения в WhatsApp и других мессенджерах

Речь идёт о приложении WAMR, которое при установке на устройство и выборе нужного мессенджера, отслеживает, что делают собеседники пользователя. Приложение следит за уведомлениями о сообщениях от собеседников, и даже если сообщение или медиафайл будут удалены, WAMR даст возможность его прочитать или восстановить. При этом приложение хоть и доступно для Android, но может следить за мессенджерами и на iOS.

Отмечается, что при установке WAMR требует много разрешений, что делает его потенциально опасным. Его могут использовать для воровства личных данных как из мессенджеров, так и из других приложений, установленных на смартфоне.