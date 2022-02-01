Названо приложение, делающее доступными даже удалённые сообщения в WhatsApp и других мессенджерах

Приложения
Сегодня в 18:37
1 мин.
Названо приложение, делающее доступными даже удалённые сообщения в WhatsApp и других мессенджерахИз-а этого оно потенциально опасно
Аналитики издания New York Post обнаружили приложение, создающее потенциальную опасность для данных, хранящихся в мессенджерах, установленных на смартфонах пользователя и его собеседников.
Речь идёт о приложении WAMR, которое при установке на устройство и выборе нужного мессенджера, отслеживает, что делают собеседники пользователя. Приложение следит за уведомлениями о сообщениях от собеседников, и даже если сообщение или медиафайл будут удалены, WAMR даст возможность его прочитать или восстановить. При этом приложение хоть и доступно для Android, но может следить за мессенджерами и на iOS.
Отмечается, что при установке WAMR требует много разрешений, что делает его потенциально опасным. Его могут использовать для воровства личных данных как из мессенджеров, так и из других приложений, установленных на смартфоне.
Источник: New York Post