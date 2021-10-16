Названы два самых популярных способа взлома WhatsApp

Именно этот момент «завязанности» на приложениях для общения делает опасным взлома вашего аккаунта в них. О двух самых популярных способа скомпрометировать доступ к мессенджеру WhatsApp рассказал директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь.

Суть первого метода заключается в получении физического доступа к смартфону жертвы. Используя QR-код учётной записи, злоумышленник производит параллельный вход в веб-версию на другом устройстве. Таким образом, он может читать сообщения в аккаунте и выполнять любые действия от лица пользователя.

Чтобы убедиться, что вашим QR-кодом никто не воспользовался, нужно проверить наличие параллельной сессии, пишет Российская Газета. Для этого нужно перейти в раздел «Настройки» на iOS или в «Другие опции» на Android. Затем нужно выбрать «Связанные устройства». Если найдёте там лишние устройства, закончите их сеанс, нажав на кнопку «Выйти».

Второй способ заметно сложнее для реализации мошенником: