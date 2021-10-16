Названы два самых популярных способа взлома WhatsApp

Названы два самых популярных способа взлома WhatsAppОт обоих можно защититься, если знать как
Именно этот момент «завязанности» на приложениях для общения делает опасным взлома вашего аккаунта в них. О двух самых популярных способа скомпрометировать доступ к мессенджеру WhatsApp рассказал директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь.
Суть первого метода заключается в получении физического доступа к смартфону жертвы. Используя QR-код учётной записи, злоумышленник производит параллельный вход в веб-версию на другом устройстве. Таким образом, он может читать сообщения в аккаунте и выполнять любые действия от лица пользователя.
Чтобы убедиться, что вашим QR-кодом никто не воспользовался, нужно проверить наличие параллельной сессии, пишет Российская Газета. Для этого нужно перейти в раздел «Настройки» на iOS или в «Другие опции» на Android. Затем нужно выбрать «Связанные устройства». Если найдёте там лишние устройства, закончите их сеанс, нажав на кнопку «Выйти».
Второй способ заметно сложнее для реализации мошенником:
Злоумышленник может перехватить код регистрации или PIN-код двухфакторной аутентификации для входа в аккаунт. Для этого само устройство должно быть либо в физическом доступе у мошенника, либо заражено специальным вредоносным программным обеспечением. Для восстановления доступа в аккаунту, следует войти в WhatsApp, используя свой номер телефона, и подтвердить его, введя шестизначный код, полученный в SMS. При возникновении трудностей следует оперативно обратиться в службу поддержки.